,,GW’’ próbuje uderzyć w Orlen. Na Zachodzie nie podoba się siła koncernu?

Wygląda na to, że rosnący w siłę PKN Orlen coraz bardziej psuje szyki zachodnim interesom. Wskazywać może na to zawzięcie, z jakim koncern postanowiła zaatakować „Gazeta Wyborcza”. Agora mocno i bez skrupułów uderza w prezesa Orlenu, próbując zdyskredytować Daniela Obajtka.

„Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł zatytułowany „Taśmy Obajtka”, w którym przekonuje, że obecny prezes Orlenu będąc wójtem gminy Pcima łączył stanowisko z zarządzaniem prywatną firmą.

- komentuje publikację PKN orlen.

- zapowiada koncern.

Na paszkwil „Gazety Wyborczej” odpowiadają też internauci, którzy nie kryją zażenowania postawą dziennikarzy z Czerskiej.

Jeśli siedemnasty dziennikarz Agory lub medium zaprzyjaźnionego z Agorą musi na Twitterze tłumaczyć, na czym tym razem polega "afera", to znaczy, że nie tylko to, że "afera" jest lipna, ale i to, że w Wyborczej nie ma już nikogo, kto umiałby pisać teksy. Został im tylko Czuchno.