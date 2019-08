,,GW'' o pijanym Durczoku: Kamil D. to po prostu Polak

bezlitosny internauta 1.8.19 10:04

A co? Może Polacy nie rozbijają się po pijaku?



A co? Może polskim biskupom po pijaku nie przytrafia się przydzwonić w uliczną latarnię?



Nawet Fronda sugeruje Polakom, że niepicie alkoholu to błąd: https://www.fronda.pl/a/nie-pijesz-piwa-to-blad-poznaj-jego-sekrety,93466.html



A co? Może piwo to nie alkohol?