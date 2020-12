GW lamentuje, bo ... miał piorunka i nie otrzymał Komunii Świętej

Do Komunii Świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi (...), jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim - możemy przeczytać w kanonie 915 Kodeksu Prawa kanonicznego. W następnym kodeksie z kolei jest mowa o tym, że do Komunii Świętej nie powinien przystępować ten, „kto ma świadomość grzechu ciężkiego”.

Na odmowę udzielenia mu Komunii Św. poskarżył się na Facebooku Gleb Bartoń, znany z tego, że na Strajku Kobiet przebierał się za jednorożca, a z pomocą przyszła mu niezawodna w takich sytuacjach „Gazeta Wyborcza".

- Poszedłem na pasterkę do kościoła św. Jana Chrzciciela z drogą mi osobą, wszak święto rodzinne. Podczas mszy chciałem przystąpić do Komunii Świętej, i tu się zaczął dialog z księdzem (…) Taka była reakcja księdza,którego od kilku lat znam i do którego zawsze przychodziłem, NA MASECZKĘ Z PIORUNKIEM...

Teraz chce się dowiedzieć na jakiej podstawie, według prawa kanonicznego, ksiądz odmówił mi udzielenia sakramentu – napisała na Facebooku Gleb Bartoń.

Z kolei na Twitterze „GW” czytamy:

- Odmówiono mu komunii na pasterce przez błyskawicę Strajku Kobiet?

Z kolei na stronie „GW”pisze:

- Jak co roku chciał przyjąć komunię od księdza, którego znał i któremu ufał. Przeliczył się. Zaufany ksiądz kazał mu iść z kościoła.

Już od jakiegoś czasu wielu kapłanów zwraca uwagę na temat udzielania Komunii Świętej osobom publicznie popierającym aborcję. Taka sytuacja przydarzyła się także Joe Bidenowi, który deklaruje się jako katolik, a jednocześnie popiera aborcję. Jemu też ksiądz odmówił udzielenia Komunii Świętej.

Poniżej wybrane komentarze internautów na żale „GW” oraz uczestnika „Strajku kobiet”.

Odmówiono mu komunii na pasterce przez błyskawicę Strajku Kobiet? #wyborcza https://t.co/EyFvySyqXn — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 26, 2020

Odmówiono mu komunii na pasterce przez błyskawicę Strajku Kobiet? #wyborcza https://t.co/EyFvySyqXn — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 26, 2020

Odmówiono mu komunii na pasterce przez błyskawicę Strajku Kobiet? #wyborcza https://t.co/EyFvySyqXn — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 26, 2020

Gleb Bartoń szerzej znany jest jako Jednorożec ze Strajku Kobiet chciał dostać Komunię Świętą! pic.twitter.com/YdJzsJSAiv — Dariusz Łaszyca - Szczęść Boże na motorze 🇵🇱 (@DariuszHarley) December 26, 2020

I słusznie. Agitacja za mordowaniem dzieci to ciężki grzech... — Danuta (@dabakuzu) December 26, 2020

Ten ksiądz rzeczywiście zasługuje na zaufanie. Uchronił go od grzechu świętokradztwa. — Ryszard Wójcik (@RyszardWojcik) December 26, 2020

mp/gazeta wyborcza/twitter/facebook