Grzeszne miasto płaci straszną cenę

6.4.20 10:14

A może nie "grzeszne miasto" tylko w Warszawie mieszka wielu ludzi, więcej niż gdzie indziej w PL. A to, że tam jest centrum naszego kraju, to bardziej chyba pokazuje nie tyle stan moralny pięknej Stolicy, to całego naszego wspaniałego Kraju. I mówię to całkiem szczerze. A HIERARCHOWIE ZAMIAST STRZASZYĆ ZARAŻENIEM POWINNI WZYWAĆ LUDZIE DO NAWRÓCIENIA bo to wg mojej intuicji jest powód, dla którego przeżywamy tę epidemię. Cała EUROPA POWINNA BYĆ WEZWANA DO NAWRÓCENIA PRZEZ HIERARCHÓW PRZEZ PAPIEŻA - STAROWINKĘ KTÓRY NIC MOCNEGO NIE UMIE POWIEDZIEĆ!!! Dramat!