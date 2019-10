Grzegorz Schetyna: Ratunku, PiS chce przejąć Senat!

Że Stanisław Gawłowski nie przejdzie do PiS, wiemy. W końcu, jak wielu innych polityków Platformy, potrzebuje partyjnego parasola. Ale są też i niepewni. Schetyna boi się, że PiS będzie w stanie przekonać do siebie kilku nieszczególnie zadowolonych dotychczasowym kursem Platformy i jej stanem senatorów.

Dla Schetyny - to być może koniec. Jeżeli utrzyma Senat, będzie mógł wskazywać, że coś mu się jednak udało. Jeżeli go przegra - będzie wielkim autorem totalnej porażki, który stracił wszystko, co mógł: samorządy, Parlament Europejski, Sejm i Senat.