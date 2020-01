Grzegorz Górny: Polska może oprzeć się ideologii gender

Niejestemrobotem 2.1.20 19:50

W tej chwili w Polsce jest największa różnica między poziomem religijności starszych, a młodych. Obecne pokolenia już nie są tak na smyczy kościoła ja starsze. W dużych miastach ponad połowa licealistów nie chodzi na religię, a z tych co chodzą połowa zapewne i tak nie wierzy. A to duże miasta zwykle wyznaczają trendy społeczne, więc prędzej czy później pójdzie za ich przykładem również tzw. Polska powiatowa. Zresztą, już w tej chwili widać, że nawet w zwykle mocno religijnej Polsce wschodniej (Lublin i Białystok) były marsze równości. Na razie niewielkie i atakowane, ale w Warszawie też tak kiedyś było. I tam za kilka lat też już to będzie normalne wydarzenie. Chyba, że dojdzie do jakiejś diametralnej zmiany. Ale nie zanosi się na to. Tak jak zmieniło się podejście do seksu przedmałżeńskiego, upowszechniła antykoncepcja, tak i to się zmieni.