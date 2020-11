Grzegorz Górny: Kościół musi odnaleźć się w świecie mediów

Zdaniem Grzegorza Górnego, wobec obserwowanej laicyzacji młodego pokolenia Kościół musi nauczyć się docierać ze swoim przekazem do młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Publicysta goszcząc w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam podkreślił, że tylko przebijając się przez medialne bański Kościołowi uda się skutecznie głosić Dobrą Nowinę.

Wielu młodych ludzi uczestniczy w proaborcyjnych protestach, jakie rozpoczęły się w Polsce po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. przesłanki aborcyjnej. Manifestacje często wiążą się z wulgarnymi atakami na Kościół katolicki, a sam udział tak wielu nastolatków w protestach domagających się legalnej aborcji na żądanie pokazuje porażkę Kościoła w przekazywaniu prawdy o godności człowieka.

Grzegorz Górny zauważa, że w protestach tych bierze udział pokolenie, które nie pamięta już pontyfikatu św. Jana Pawła II:

- „Oczywiście, to jest też pytanie do nas, do pokolenia JP II, czy potrafiliśmy należycie przekazać tej młodzieży pamięć o Janie Pawle II, jego dziedzictwo, jego spuściznę intelektualną, kulturową, duchową, czy też okazuje się, że pozostaje on dla nich kimś zupełnie obcym. Ta młodzież, o której mówimy, należy bardziej do pokolenia JPG, czyli pokolenia, które wychowuje się na smartfonach” – mówi publicysta.

Gość TV Trwam podkreśla, że żyjemy w świecie medialnych baniek. W mediach społecznościowych otrzymujemy interesujące nas informacje generowane na podstawie profilu konsumenckiego, przez co nie docierają do nas opinie ludzi myślących inaczej. To sprawia, że dyskusja na temat aborcji jest tak trudna, ponieważ żyjąc w tej rzeczywistości zamykamy się na argumenty drugiej strony.

Tutaj pojawia się problem Kościoła, który nie potrafi dotrzeć do żyjącej w przestrzeni wirtualnej młodzieży.

- „Bardzo często Kościół nie ma takich miejsc dotarcia do młodzieży ze swoim przekazem, zwłaszcza w przestrzeni medialnej. A to w tej przestrzeni, w tym świecie wirtualnym, mediów społecznościowych funkcjonuje dzisiaj młodzież. Ona stamtąd czerpie swoją wiedzę o świecie, o swoim miejscu w świecie, stamtąd jest bodźcowana. Jest pytanie, jak Kościół może dotrzeć ze swoim przekazem do młodzieży, jak jest w stanie przebić się przez tę medialną bańkę” – podkreśla Grzegorz Górny.

kak/radiomaryja.pl