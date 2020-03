Grzegorz Górny: Czy koronawirus może być karą Bożą?

Jarek 18.3.20 14:21

@ SłużebnicaNMP.

Dlaczego mam słuchać Ciebie, skoro Chrystus powiedział:

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie."



Nawołujesz do łamania zaleceń kwarantanny - to jest chyba zagrożone grzywną.