Gruz przed ambasadą Izraela. Reaguje Gmina Żydowska

- Oto wasze mienie! - taki transparent umieściła Młodzież Wszechpolska w stosie gruzu, jakie wcześniej przedstawiciele tej organizacji wysypali przed ambasadą Izraela w Warszawie. Na tą akcję zareagował Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, który wystosował apel do prezydenta Andrzeja Dudy.

- Żeby była jasność: nie należy im się nic, nawet cegiełka. Ale postanowiliśmy wyjść naprzeciw i dać całość roszczeń, o które mogliby zabiegać, wysypując tonę gruzu pod ambasadą Izraela. Troszkę przekroczyliśmy wartość tego co zostało po wojnie, ale to nic - reszty nie trzeba – czytamy we wpisie na profilu Młodzieży Wszechpolskiej na Facebooku.

- Oto wasze mienie! - pisze dalej organizacja i załącza zdjęcie, na którym widzimy stos gruzu z transparentem tej samej treści.

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w związku z tym wydarzeniem wystosował specjalne oświadczenie. Poniżej jego pełna treść.

*****



Jesteśmy oburzeni wczorajszymi wydarzeniami, które miały miejsce przed Ambasadą Izraela w Warszawie. Uważamy, że wysypanie przez Młodzież Wszechpolską gruzu przed Ambasadą Izraela w Warszawie i ustawienie tablicy z napisem „OTO WASZE MIENIE” to pierwsze, realne i niepokojące skutki prac nad nową ustawą blokującą roszczenia o mienie pozostałe po wymordowanych polskich Żydach.

Oczekujemy stanowczej reakcji Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli polskiego rządu i potępienia działań urągających pamięci milionów Żydów – polskich obywateli, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej.

Czy o wywołanie takich skutków chodziło twórcom nowej ustawy i posłom, którzy przyjęli ją w sejmie 24 czerwca 2021 roku? Chcemy wierzyć, że nie.

Liczymy, że państwowe organa – policja i prokuratura – dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić okoliczności wysypania gruzu przed Ambasadą Izraela i surowo ukarzą organizatorów i wykonawców tej haniebnej akcji.

Nie bądźmy obojętni!

