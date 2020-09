Grupa V4 jednym głosem w KE w sprawie migracji

- Kolejny temat to pakiet dot. migracji zaprezentowany przez KE. Razem z przyjaciółmi z V4 mamy jednoznaczne spojrzenie na to. Są pewne zasady, których się trzymamy, konieczność zapewnienia skutecznych polityk, dot. kontroli na granicach, pomocy na miejscu, czy taka pomoc, jakiej Polska udziela teraz Grecji – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu premierów państw V4 z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Na spotkaniu omawianie były także tematy dotyczące budżetu odbudowy Europy i wieloletnich ramach finansowych.

Na temat sytuacji na Białorusi szef polskiego rządu powiedział:

- Przedstawiliśmy propozycję V4 dla Białorusi, plan dla Białorusi, który był omawiany w Lublinie. Spotkał on się z bardzo dobrym przyjęciem przez szefową KE. To ok. 10 bardzo konkretnych punktów, dający nadzieje, że społeczeństwo białoruskie nie zostanie pozostawione samo sobie. To ważne, ze ie tylko Polska pomaga Białorusi, będzie w to zaangażowana także Unia Europejska. Zdecydowanie chcemy pozytywną ofertę dla społeczeństwa białoruskiego proponować. Przedstawimy go za tydzień na Radzie Europejskiej w Brukseli

W odniesieniu do polityki migracyjnej oraz powstrzymania nielegalnej migracji premier Węgier Viktor Orban podkreślił:

- Moja znajomość języka polskiego jest ograniczona, ale w oparciu o historyczne doświadczenie zgadzam się ze wszystkim, co powiedział pan premier Morawiecki. Trzy uwagi, które chciałem przedstawić ws. migracji. Wydźwięk samej propozycji brzmi lepiej. Mechanizm relokacji, kwotowy dalej nazywa się tak samo. Po drugie, podstawowe podejście pozostaje bez zmian, ponieważ on chcieliby zarządzać migracją, a nie powstrzymać migrantów. Węgry uważają, że należy powstrzymać migrantów. To prawda, że nastąpiło wiele zmian, ale nie ma przełomu. Przełom oznaczałby, że nikt nie może bez pozwolenia przyjeżdżać do UE. Nielegalną migrację trzeba powstrzymać



mp/kprm