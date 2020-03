Grupa G20 przekaże na ratowanie światowej gospodarki 5 bln USD

Na czwartkowej wideokonferencji przywódcy państw G20 postanowili, że przeznaczą co najmniej 5 bln dolarów na wsparcie światowej gospodarki w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

344 mld dolarów do tej puli mają włożyć Chiny. Prezydent Xi Jinping wezwał też kraje G20 do obniżenia ceł, będących przedmiotem sporu handlowego między Pekinem a Waszyngtonem oraz do ułatwienia przepływów handlowych.