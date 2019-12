Groteska! Środa tłumaczy się z obrony Polańskiego. ,,Jakiś kretyn napisał''

Jestem z Białegostoku 5.12.19 12:42

Najwięcej za uszami mają lewacy i liberałowie. To oni dążą do legalizacji zboczeń. Mają wszystko co ich chuć zapragnie. Nie wiedząc już na co wydać kasę, wymyślają coraz nowsze ,,potrzeby". Szerzą rozpuste, tzw mniejszości seksualne, deprawują dzieci, nakręcają nienawiść do Kościoła( propagują islam), rozbijają rodzine jako związek mężczyzny i kobiety, niszczą tożsamość narodów i ich kulturę , zakłamują historie, pieprzą o ociepleniu, hołubią przestępców uwalniając ich od zarzutów( przetępstwa kryminalne, społeczne itd), łżą o równości , ale dla nich, nie dla nas nie bo jesteśmy chrześcijanami wiernymi Bogu. Sami nic nie zrobią dla środowiska. Mówią o tym żeby robić aborcje na żądanie, stawiają zwierzęta wyżej niż życie ludzkie. Wiszczą o pedofilii w Kościele, z drugiuej strony chca ją zalegalizować. Krzyczą o totalitaryżmie prawicy a sami działają jak Hitleri Stalin razem wzięci . przecież ro satanizm w ,, czystej formie". Jeden lewak będzie bronił drugiego i jego przestępstw. Trzeba przeciwstawić się złu które reprezentują. Najlepszą obroną jest modlitwa, pamiętajmy o tym. Pozdrawiam prawaków i lewaków. Święty Michale archaniele...