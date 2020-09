Gronkiewicz broni Trzaskowskiego: ,,moje pokolenie jednak dobrze się bawiło mimo komuny''

Czyżby złote szczęście złotego dziecka Rafała Trzaskowskiego dobiegało końca? Obecny jeszcze prezydent stolicy nie ma farta ani do ścieków, ani do kampanii prezydenckiej, ani nawet do dyskoteki. Ostatnio też opuszcza go sympatia dotychczas przyjaznych mu mediów, bo ile można bronić tych wynaturzeń? Ale są tacy, na których chyba zawsze może liczyć.

Na Twitterze była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała:

- Jeśli ktoś ma tylko problemy jak normalne zachowanie na dyskotece czyli po prostu luz to powiem wam jako mająca 7 krzyżyk to żałujcie ze jesteście takiego starego ducha.moje pokolenie jednak dobrze się bawiło mimo komuny

No jest pewna zmiana od czasów komuny. I standardy też się nieco zmieniły, gdyby to umknęło bacznej uwadze Pani Prezydent. Takiego „luzu” zdecydowanie już nie oczekujemy od osób publicznych.

Poniżej nagranie z pamiętenej już imprezy urodzinowej zawianego obecnego włodarza stolicy i kilka komentarzy Twitterowiczów do wpisu byłej prezydent stolicy.

Jeśli ktoś ma tylko problemy jak normalne zachowanie na dyskotece czyli po prostu luz to powiem wam jako mająca 7 krzyżyk to żałujcie ze jesteście takiego starego ducha.moje pokolenie jednak dobrze się bawiło mimo komuny https://t.co/Zclyc7kjwT — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) September 14, 2020

Napruty w środku nocy prezydent Stolicy dyskutujacy z DJ em to wg pani "luz"??? Gratuluje. — Nolleck (@prezeska113) September 14, 2020

pani Hania myśli, że będzie żyła wiecznie tańcząc, tak jak do tej pory, osobiście uwielbiam jej zdjęcie z czasów, gdy była w wieku Rałaua i świetnie się bawiła żyjąc we wschodnim przepychu 😊 świetna ilustracja dla tych co nadal potrzebują futer (za artykułem z @DoRzeczy_pl pic.twitter.com/thbYmbtV79 — Neste (@Agniesz10455228) September 14, 2020

Bez komentarza podaj dalej dla przypomnienia 🐩🐭🙃🐩⬇🚽⬇➡ pic.twitter.com/3weQESvAXU — Jerzy Maroszek (@JerzyMaroszek3) September 14, 2020

Mam pomysł na mema. Program "Jaka to melodia" i Rafał Trzaskowski mówiący do prowadzącego "To moje miasto, weź to pod uwagę" ;) — Marek Marczak (@siloamx) September 14, 2020

Wszystko się zgadza Wy się za komuny bawiliście wyśmienicie 🤦🏼‍♀️ — LiviaSummer (@summerlivia1) September 14, 2020

Luzy to wy tam macie w tej Czajce, gdzie wam rury rozwala raz do roku ‼️ — ADAM NIKT🇵🇱 #Duda2020 🇵🇱 (@bogo141) September 14, 2020

Ona dobrze się bawiła, jak wszyscy resortowi😠 — Waldek P. (@waldec68) September 14, 2020

mp/twitter