Grodzki wypowiada „wojnę” Chińczykom i oskarża ich o przeniesienie koronawirusa do Włoch

Piotrek 11.3.20 19:09

Takie wytłumaczenie jest dobre na wszystko panie "ktos tam". Rownie dobrze mozesz tak tłumaczyc relacje PiSu z Banasiem. Masz racje Lennonnie - w TVP pani Holecka nigdy by tak nie przemaglowala tych ktorym usluguje, bo TVP to nie sa wolne media, tam nie istnieje pluralizm pogladow, ani merytoryczny spor. To telewizja z przekazem dnia, ktora co najwyzej potrafi pokazac Kinge Rusin jako klasowego wroga ludu.