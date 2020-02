Grodzki straszy Prezydenta trybunałem stanu

obs. 6.2.20 14:32

Mówi to osoba która brała łapówki, jest korupcjogenna, chce być kimś, ale traktowany jest przez większość polaków jak mniej niż zero, popychadło, donosiciel etc. jeśli mu w prokuraturze udowodnią, a wszystko na to wskazuje, jego marzenia czy pragnienia o postawieniu PAD przed trybunałem stanu nigdy się nie spełnią, a on sam jest na równi pochylej prowadzącej go za kratki.