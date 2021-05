Grodzki: Senat zajmie się Funduszem Odbudowy jeszcze w maju

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zajmie się ustawą w sprawie zasobów własnych UE najprawdopodobniej jeszcze w maju.

Wczoraj po burzliwej debacie Sejm przegłosował ustawę o zasobach własnych UE, niezbędną do uruchomienia wypłat w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Ustawa została przegłosowana głosami 290 posłów PiS, Porozumienia, Lewicy, PSL i Polski 2050. Przeciwko zagłosowały Solidarna Polska i Konfederacja, zaś od głosu wstrzymała się Platforma Obywatelska.

Teraz zgodnie z procedurą ustawodawczą, ustawa trafi do Senatu.

- Zalecenia europejskie mówią, że to powinno być ratyfikowane do końca czerwca. Zapewniam, że będzie to zrobione dużo wcześniej, najprawdopodobniej w maju - powiedział Tomasz Grodzki.

Zapowiedział, że Senat będzie przestrzegać standardów parlamentaryzmu.

- Decyzję podejmie Konwent Seniorów przed najbliższym posiedzeniem. Zmieścimy się w swoich ramach czasowych, a nawet je skrócimy, co nie oznacza, że nie poddamy tej absolutnie jednej z najważniejszych ustaw wnikliwej analizie i rozmowie i debacie w Senacie - stwierdził.

jkg/dorzeczy