Grodzki puszy się jak paw-nadawał na Polskę w Brukseli

"Natomiast jeśli chodzi o szczegóły tak zwanych ustaw sędziowskich, z ekspertami z jednej i z drugiej strony wymieniliśmy poglądy na ten temat, czy ta ustawa nadaje się do poprawiania, czy być może będzie do odrzucenia i do odesłania do Sejmu" - stwierdził dalej.

Marszałek przekonywał też, że Jourova była zadowolona z zaangażowania Komisji Weneckiej w sprawę polskiej reformy sądownictwa.

"Komisarz Jourova również doceniła to, że w krótkim czasie po świętach prowadzimy intensywne prace konsultacyjne, po to, by jak najlepiej przygotować się do debaty na temat tego prawa, które jest bardzo ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla wszystkich nas, obywateli Polski, którzy zetkną się z wymiarem sprawiedliwości" - wskazał Grodzki.