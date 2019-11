Grodzki przeciw ,,aborcji na życzenie'', ale za in vitro

Morales Don Diego 16.11.19 12:39

Więc jeśli zapłodniona komórka jajowa nie prowadzi do narodzin dzieccka jest to morderstwo?



KAŻDA ZAPŁODNIONA KOMÓRKA JAJOWA TO CZŁOWIEK WG WAS?



To wam teraz powiem, że 3/4 zapłodnionych komórek jajowych się nie zagnieżdża i po prostu umiera. Więc skoro wierzycie w boga, to na każdego narodzonego przypada 3 którzy zmarli nawet przed narodzinami, a winę za to ponosi bóg.



Co nie?