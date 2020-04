Grodzki: Marszałek Gowin i przesunięcie wyborów

pat 27.4.20 10:23

Polaczki, nie chodzący na wybory, olewający obywatelski obowiązek poparcia ludzi prawych - muszą odczuć wreszcie skutki głupoty na własnej skórze. Jak stracą poczucie stabilności finansowej, 500 plus, jak im wydłużą czas do emerytury do 67 lat, jak złodzieje dorwą się z powrotem do koryta, to może się im oczy otworzą. No, niestety, bez obrazy, ale 50% naszych obywateli, nie uczestniczących w życiu społecznym, nie chodzących na wybory - to matoły.