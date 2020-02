Grodzki i Rosja. Poważne rozbieżności w notatkach

Portal TVP Info ujawnił tekst pierwotnej notatki, sporządzonej 16 grudnia i oddanj do akceptacji Grodzkiemu. W porównaniu z notatką, która trafiła 19 grudnia do MSZ, jest tam dużo zmian. Kluczowa dotyczy omawianj sprawy: o ile w notatce udostępnionej publicznie napisano, że Grodzki zaproponował "ostrożne otwarcie kanału komunikacji" "w uzgodnieniu z MSZ", to w notatce przesłanej do resortu... o uzgodnieniu nie było mowy.