Grodzki chętnie zastąpi prezydenta Dudę

bogdanus 29.5.20 12:00

Opozycja działa na zwłokę, by Marszałek Sejmu przejęła tymczasowe obowiązki prezydenta. A następnie spowodowanie niedyspozycji Marszałka Sejmu i przejęcie obowiązków prezydenta przez Marszałka Senatu.

By wprowadzić destrukcję rządu, Marszałek Senatu wprowadzi stan wyjątkowy. Nie wiadomo na jak długo i czy w tym czasie można przeprowadzić wybory zapewne tak, tylko kiedy. Ten zamysł mieści się w konstytucji, nie można do tego dopuścić, to są ludzie bezwzględni, pozbawieni honoru.

Działajcie jak walec zgodnie z prawem, dbając o dobro narodu.

jak można wyeliminować Marszałek Sejmu, by obowiązki mógł przejąć Marszałek Senatu. Przez doprowadzenie do choroby lub śmierci.

Pamiętacie co mówił Komorowski, "Może Prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni..." . Tak mówił o śmierci L. Kaczyńskiego. Ci ludzie w swoich strukturach mają bezwzględnych ubeków.

Art. 131.

3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/prezydent-rp/