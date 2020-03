Greta Thunberg miała koronawirusa?

24.3.20 23:20



„Rozmawiałem przez telefon z premierem Polski Mateuszem Morawieckim o powrocie do domu ukraińskich obywateli. Porozumieliśmy się w sprawie utworzenia tzw. humanitarnego korytarza dla Ukraińców. Którzy będą mogli od granicy Niemiec tranzytem przez Polskę wrócić do ojczyzny” – napisał Szmyhal na swym koncie w serwisie Telegram. Wyraził również wdzięczność polskiej stronie za włączenie Ukraińców do programu „Lot do Domu”.

„Dzięki niej Ukraińcy, którzy przebywają w innych krajach, będą mogli wykorzystać rejsy linii lotniczych LOT do przylotu do Polski” – dodał.

Źródło: nczas.com/2020/03/21/w-polsce-powstanie-korytarz-humanitarny-dla-ukraincow-chodzi-o-koronawirusa/



Skoro jest tak, jak to media podały (TVP Info), że otworzono połączenia kolejowe Przemyśl - Kijów, to jest i tak, że od dnia 19 marca br. na kolejowy dworzec w ścisłym centrum Przemyśla ściągają obywatele Ukrainy z Niemiec i innych krajów, których stan zdrowia może budzić uzasadnione wątpliwości, i którzy stanowią zagrożenie dla mieszkańców Przemyśla. Ukraińcy są wyrzucani z terenu Niemiec przez niemieckie władze. Ukraińcy nie mają badań testem na obecność koronowirusa i wpuszcza się ich do Polski i pozwala się na swobodne przemieszczanie się po terenie Polski. Ukraińcy nie są wyposażeni w środki ochronne, nie stosują się do zaleceń polskich władz! Natomiast polskich obywateli powracających do kraju obejmuje się kwarantanną (!).



Ostatnio TVP Info informowało, że do Przemyśla ściągnęło 300 obywateli Ukrainy i korzystając z pociągu relacji Przemyśl-Kijów opuściło Polskę.

TVP manipuluje i ukrywa prawdę przed opinią publiczną.

Dlaczego TVP nie ostrzega mieszkańców Przemyśla przed bezpośrednimi kontaktami z Ukraińcami z pobytem w krajach o szalejącym wirusie i możliwym zakażeniu koronawirusem?

Kto szykuje mieszkańcom Przemyśla centrum zakażeń koronowirusem?

Dlaczego rząd RP naraża zdrowie Polaków?



Dlaczego, gdy wszystkie państwa zamykają granice i swobodne przemieszczanie się, to Polska otwiera zachodnią granicę (południową) i otwiera połączenie kolejowe Przemyśl – Kijów?

Dlaczego Ukraińców nie konwojuje się na teren Ukrainy tak, jak choćby Estończyków?

Czy Ukraina nie posiada swoich autobusów i swoich linii lotniczych, aby zabezpieczyć powrót swoich obywateli?



Min. Łukasz Szumowski stwierdził, że:

"mamy wybór - albo zamknięcie państwa, albo setki zmarłych"



Czy ten logiczny wybór, zamknięcie granicy, albo setki zmarłych, nie dotyczy Podkarpacia, nie dotyczy mieszkańców Przemyśla?



Od jutra tj. 25.03. br. wchodzą nowe ograniczenia???

Jutro mają odjechać z Przemyśla dwa pociągi w kierunku Kijowa. A zatem do Przemyśla różnymi środkami komunikacji przez Polskę ściąga kilka set Ukraińców z pobytem w krajach o wysokim wskaźniku zachorowań bez badań lekarskich testem na koronowirusa.



Dlaczego rząd RP naraża zdrowie Polaków?