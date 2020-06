Gowin: Za uczciwość Szumowskiego dałbym sobie odciąć rękę

„Za uczciwość Łukasza Szumowskiego dałbym sobie odciąć rękę, nie mam co do tego żadnych wątpliwości”.

Zapytany o to, czy podobnie zrobiłby w przypadku Marcina Szumowskiego, brata szefa resortu zdrowia, odparł że nie będzie wystawiał certyfikatów moralności osobom, których nie zna. Przyznał też, że dwukrotnie – w kwietniu 2016 i wiosną 2018 roku złożył do CBA zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jeśli chodzi o przyznawanie grantów. Dodał:

Jednocześnie podkreślił, że to do CBA i prokuratury lub sądu należeć będzie rozstrzygnięcie czy w ogóle doszło do złamania prawa, a jeśli tak, to kto jest za to odpowiedzialny.