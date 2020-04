Gowin staje przed ostatecznym wyborem

OLI 29.4.20 10:02

Wcześniej sprzedajna dziewka oferowała swe wdzięki PSL-owi, ale Kosiniak woli wziąć udział w wyborach, bo to jedyna okazja, żeby się wysforować przed PO.



Gowinowcy na ministerialnych stołkach mają do wyboru albo robienie polityki i rozwijanie swoich karier, albo dołączenie do plującej, tupiącej i wrzeszczącej opozycji. Oni już wybrali.



Aktualnie Gówin ma przy sobie gwardię złożoną z co najwyżej 5-ciu polityków: stary wyżeracz Sośnierz, który też by chciał jakieś stanowisko, i kilku pampersów z mlekiem pod nosem.

Czy Gowin jeszcze ma swoją partyjną kanapę?