Gowin: Obóz ZP wszedł na niebezpieczną ścieżkę, ale można z niej zawrócić

„Obóz Zjednoczonej Prawicy wszedł na niebezpieczną ścieżkę, którą niektórzy komentatorzy nazywają drogą ku «awuesizacji», takiego wewnętrznego rozpadu” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

W rozmowie na antenie Polsat News zastrzegł jednak:

„Ale można z tej ścieżki jeszcze zawrócić. To wymaga, przede wszystkim, szczerych rozmów w cztery oczy czy w gronie trzech liderów”.

Mówiąc o wspólnych punktach, które wciąż łączą Zjednoczoną Prawicę, Gowin wskazał na odpowiedzialność za przyszłość Polski. Dodał:

„Nie jest tajemnicą, że w ostatnich miesiącach uwidoczniło się wiele różnic. Myślę, że każdy z koalicjantów ma uzasadnione powody do pretensji wobec pozostałych partnerów. Porozumienie uważa za niedopuszczalne to, co dzieje się w mediach publicznych oraz próbę obalenia legalnych władz partii, co nie działo się bez wsparcia zewnętrznego”.

Stwierdził też, że obóz rządzący ma szansę na przetrwanie w takim kształcie do wyborów. Dalej jednak dodał, że jego zdaniem martwa jest formuła Rady Koalicji, a PiS jednostronnie zawiesił umowę koalicyjną w momencie, kiedy udzielił poparcia:

„[…] próbie obalenia legalnych władz Porozumienia, a to że one są legalne, stwierdził sąd”.

dam/Polsat News,Fronda.pl