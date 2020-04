Gowin: Nie będzie wyborów 10 maja

Realista 30.4.20 11:56

To już oczywiste, że wyborów nie będzie 10 maja. Pis nie ma możliwości żeby je zrobić w tym terminie i to niezależnie od formy głosowania. Kaczyński przekombinował.



Jeśli pisowi się uda przekupić albo zaszantażować kilku posłów to prawem kaduka będą próbować robić te wybory w innym majowym terminie. Bez trybu. Na zasadzie siłowego rozwiązania, sprowadzając Polskę do poziomu bananowej republiki. Ze strachu, że za kilka miesięcy Duda już nie wygra wyborów.



A jeśli przekupstwo i szantaż nie zadziałają pis wprowadzi stan klęski żywiołowej z powodu suszy. To będzie chyba najbardziej absurdalny żart tej wiosny. Po paraliżu kraju z powodu koronawirusa, w trakcie rozwijającej się epidemii, pis wprowadzi stan nadzwyczajny z powodu suszy. Tego rządu już nawet nie trzeba parodiować.



To jak pis organizuje te wybory prezydenckie to tupolewizm w najczystszej formie. Bez trybu. Z błędami. Z łamaniem prawa. Na siłę. Może jakoś się uda. A teraz jeszcze przy pomocy przekupstwa i szantażu.