Gowin marszałkiem? Ryszard Terlecki ostro: To szeregowy poseł

Marcel 26.4.20 10:04

Pandemia COVID- 19 to kara dla kościoła katolickiego na całej ziemi. To kara mająca na celu opamiętanie się opływających w luksusie księży, którzy zatracili powołanie.

To kara za grzechy księży, oszustwa, molestowanie dzieci, to kara za szerzenie nietolerancji, upolitycznienie, i wiarę w fałszywych proroków.

TO KARA OD BOGA DLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO