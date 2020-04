Gowin: Jestem wściekły

ABBA 7.4.20 18:44

Wściekły? To zamknąć w klatce!!! Łotr nad łotrami, a może agent. On chyba budował cierpliwie to swoje Porozumienie, żeby w odpowiednim momencie zniszczyć rządy PiS. Odwołać wybory? A kto to ma zrobić? NIKT NIE MA PRAWA !!!! Zresztą tu nie chodzi o żadne wybory, ani o Konstytucję. To kret, który ma zadanie uwalić rząd PiS.