Gowin i Emilewicz: Nie ma żadnego kryzysu w rządzie!

Jarek 13.9.19 15:33

Czy Wy proPISy potraficie logicznie myśleć?



https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne#1

Podstawa obliczeń składek:

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4 765 zł. ...



Obecnie minimalna płaca = 2250 zł brutto miesięcznie.

Wzrasta do 4000 zł miesięcznie - ile będzie wynosić kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego po podwyżce płacy minimalnej?

Czyli, co, składki na ZUS nie wzrosną?

Chcą zlikwidować to: Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 roku może wynosić maksymalnie 142 950 zł.

To się nazywa 30 krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Nie dość, że składki będą wyższe, to jeszcze płacone bez limitu.

To pracujący na umowę o pracę.



Samozatrudnieni - Kłamczuszek, zaproponował stawki od dochodu, ale nie podał progów.

Jeśli ktokolwiek z samozatrudnionych zagłosuje na PIS, to niech ma pretensje do siebie.