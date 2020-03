GORĄCY! Watykan pozwala na otwieranie kościołów

Olej 13.3.20 16:35

Apel do władz kościoła !



W Polsce powinny być odprawiane msze we wszystkich kościołach o jednej godzinie np. 19.00, z biciem dzwonów, z apelem do wiernych by w domach, wszyscy wierni w tej godzinie uklękli i oddali się modlitwie za Polskę, za świat. Uczestnictwo w tej mszy byłoby ogólnonarodowe a modlitwa jako przebłaganie za zło jakie się dokonuje w każdej minucie, w Polsce i na świecie.



O ile ludzie nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach o tyle modlitwa wszystkich byłaby uobecnieniem ludzi w jednym czasie w jednej mszy. Wszędzie gdziekolwiek modlący się znajdują, nawet poza miejscem zamieszkania, w drodze, wszędzie. Modlitwa zaniesiona Bogu, aby nas Usłyszał i ulitował się nad naszą marnością i niewiernością. Nad naszym zapomnieniem jak wiele Jego miłosierdziu zawdzięczamy - zwłaszcza Polacy tak doświadczeni ogromem cierpienia.