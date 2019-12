Gorąco w Sejmie. Poseł PiS do opozycji: To straszenie Polaków i zamach na praworządność. Nie macie wstydu!

„Nie macie wstydu, żeby na kilka dni przed Bożym Narodzeniem straszyć Polaków jakimś urojonym systemem, w którym będziecie podważać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy prawomocnie wydanych wyroków przez legalnie orzekających sędziów. To straszenie Polaków i zamach na praworządność. Klub PiS doprowadzi do tego, że dzisiaj ta ustawa będzie uchwalona. Ratujemy praworządność w Polsce”.

„Jednak najbardziej osłabia ją mutacja, którą nazywamy państwem sędziów. Państwo sędziów to dokładnie ten model, do którego dążycie i chcecie wprowadzać przy pomocy posłusznych sobie sędziów. Państwo sędziów ignoruje zasadę suwerenności narodu, jego zwierzchnictwo. To sędziowie decydują o tym, co jest prawem, a co nie. Od trzech tygodni sędziowie uzurpują sobie prawo przekonując, że nie istnieje Izba Dyscyplinarna, żeby stwierdzać, kto jest sędzią, a kto nie”.