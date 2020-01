Gorąco w PE! Mocna debata z Szydło, Jakim i Jourovą

"Te zmiany wprowadziliśmy zgodnie z polską konstytucją, europejskim prawodawstwem i zgodnie z wolą Polaków, bo to jest nasz suweren. Zawsze byliśmy otwarci na dialog i na wyjaśnienia. Ale by prowadzić dialog potrzebna jest wola z dwóch stron. A mam wrażenie, że Komisji Europejska i Parlament Europejskie po prostu tego nie chce" - dodała Szydło.

"Wielokrotnie polski rząd tłumaczył dlaczego konieczne są reformy wymiaru sprawiedliwości, który nie został zreformowany w ramach transformacji. I można powiedzieć, że do dzisiaj jest komunistycznym reliktem w demokratycznym państwie" - wskazywała. Co ciekawe, w obronie Polski stanął europoseł z Estonii.

Polityk, Jaak Madison, wskazał, że PiS poparło 43 proc. wyborców, stąd partia ma mocny mandat do reform. Madison zwrócił uwagę, że wcześniej w PE odbyła się debata o II wojnie światowej w kontekście rosyjskich ataków na Polskę i prawdę. Madison wskazał, że wielu mówców podkreślało wielką "rolę" Armii Czerwonej w pokonaniu hitleryzmu. "Wielu mówców wypowiadało się na korzyść Armii Czerwonej, jak to ona uratowała świat. Czy to zgodne z europejskimi wartościami, by chwalić reżim, który wymordował 20 tysięcy polskich oficerów w Katyniu? To europejskie wartości? Pomyślcie nad tym" - wskazał Madison.