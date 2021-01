Godzina Miłosierdzia. Módlmy się o ustanie pandemii!

Pandemia koronawirusa to ogromny cios dla ludzi na całym świecie. Nie tylko z powodu śmierci bliskich, ale także przez poczucie osamotnienia i kryzys gospodarczy oraz związaną z nim obawę o możliwość zapewnienia bytu rodzinie. W tych trudnych chwilach uciekajmy się do Boga we wspólnej modlitwie.

Gorący zachęcamy naszych czytelników do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie. Dziś o godzinie 15:00 módlmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Słowa Pana Jezusa do św. Faustyny: O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).

