Godzina Miłosierdzia. Módlmy się o nawrócenie świata!

W uroczystość Objawienia Pańskiego rozważamy tajemnicę uniwersalności zbawienia, z którym Chrystus przyszedł do całego świata. Wyciągając ręce do mędrców przybyłych ze Wschody, Jezus wyciągnął ręce do wszystkich pogan. Przyszedł nie tylko do Żydów, ale do ludzi wszystkich narodów.

Dziś w Godzinie Miłosierdzia Bożego wspólnie prośmy o łaskę wiary dla wszystkich ludzi, którzy nie poznali jeszcze w swoim życiu Boga. Módlmy się również za Kościół, aby podobnie jak gwiazda betlejemska, która wskazała mędrcom drogę do narodzonego Dzieciątka w Betlejem, nieustannie wskazywał światu drogę do Chrystusa.

Słowa Pana Jezusa do św. Faustyny: O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).

Fronda.pl