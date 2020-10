Gmina Żydowska w Warszawie popiera protesty aborcjonistów

- Rozumiemy rozgoryczenie kobiet w Polsce, wśród których są członkinie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, związane z pozbawieniem ich możliwości decydowania o swoim życiu i zdrowiu, a także życiu ich rodzin – czytamy w oświadczeniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

- To przykre i bolesne, że dzisiaj kobiety i wspierający je mężczyźni zmuszeni są bronić swoich praw na ulicach Warszawy i całej Polski w niebezpiecznym dla ich zdrowia i życia czasie pandemii koronawirusa. Zgadzamy się z protestującymi, że kobiety mają prawo decydować o sobie i godnie żyć – napisano dalej.

W oświadczeniu nie odniesiono się do przesłanki eugenicznej ani do konkretnych przypadków, jakie są zawarte w ustawie. Wszystko wydaje się więc wskazywać na to, że oświadczeniu ma charakter polityczny i ideologiczny.

mp/portal tvp info