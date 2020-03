Głosowanie korespondencyjne będzie możliwe dla wszystkich wyborców

matis89 31.3.20 15:40

Niech PIS wreszcie ogłosi że to totalna opozycja miała rację w sprawie przesunięcia wyborów i niech nie gra na zwłokę do po świętach. Bo i tak to zrobią i będzie tak jak mówi opozycja bo ona ma tu rację, nie PIS.



Jak wirus się cudem zmniejszy na wybory, a po wyborach znowu wzrośnie, to totalna opozycja będzie mogła grać na odwołanie wyborów i dymisję rządu.



Więc tak czy siak PIS i tak musi powiedzieć że to opozycja miała rację i wygrała ten spór o wybory. PIS nie potrzebnie zaczął grać na zwłokę i sam sobie kopie dołek przed opozycją. Później zaczną latać do Brukseli o dymisję rządu PIS bo wyborach dziwnym trafem wirus znowu wróci na swe tory i zacznie wzrastać. Chyba że PISowi zależy na swojej dymisji lub chaosie tak jak totalna opozycja pod ich rządami prowadzi swoją odrębną politykę zagraniczną państwa.