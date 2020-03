GIS ostrzega: Co czwarty zakażony ma poniżej 30 lat

30.3.20 8:55

Czemu Polska robi tak mało testów??!!! To cholerstwo pewnie już się rozeszło po całym kraju!! Debile jeżdzą na urlop na północ gdzie mieszkam!! Jeśli to nie doszło jeszcze do mnie, to za chwilę dojdzie!! Przecież chodzę do sklepu do kościoła, więc i tak się zarażę!! Żeby nawet testu nie można było szybko zrobić...??!!! Media przestańcie kłamać ze wszystko jest pod kontrolą bo nie jest!! Jest taka niska skala zachorowań w porównaniu do innych krajów bo testujemy o połowę mniej niż inne kraje!! Skoro wiadomo że korona przechodzi się w dużej mierze bezobjawowo to znaczy że trzeba NA POTĘGĘ TESTOWAĆ A NIE CZEKAĆ AŻ LUDZIE Z POWAŻNYMI OBJAWAMI SIĘ ZGŁASZAJĄ DO TESTOWANIA!!!