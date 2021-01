Girzyński zawieszony. Zasady obowiązują wszystkich

Poseł Zbigniew Girzyński został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o aferę dotyczącą szczepień na UMK w Toruniu.

O sprawie informował „Dziennik Toruński” pisząc, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zaszczepiono także pracowników niemedycznych. Wśród nich miał być właśnie poseł Zbigniew Girzyński.

O zawieszeniu posła poinformował szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski:

„Pan Poseł Girzyński decyzją Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka PiS. Zasady obowiązują wszystkich”.

On sam twierdzi, że od początku do końca postępował zgodnie z obowiązującym go prawem. W tej sprawie odesłał PAP do rzecznika uczelni. Po decyzji o zawieszeniu go w prawach członka partii poinformował o tym, że 22 grudnia podobnie jak inni pracownicy UMK otrzymał od rektora uczelni list informujący o możliwości objęcia pracowników uczelni szczepieniami przeciwko koronawirusowi, z której to sposobności skorzystał. Uważa, że nie zaszczepił się poza kolejnością.

W oświadczeniu napisał też:

„[…] postępowałem, jak inni pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zgodnie w informacjami przekazywanymi przez mojego pracodawcę jakim jest Uniwersytet, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia przekazywanymi mi (podobnie jak innym) za pośrednictwem portalu: pacjent.gov.pl na moje internetowe konto pacjenta. Tam otrzymałem stosowne skierowanie oraz termin i miejsce szczepienia wystawione przez MINISTERSTWO ZDROWIA”.

O sprawę szczepienia Girzyńskiego zapytany też został w rozmowie na antenie Radia ZET minister zdrowia Adam Niedzielski. Odparł:

„Jeżeli pani się spodziewa, że będę bronił posła Girzyńskiego, bo jest posłem PiS, to rozczaruję panią. Uważam, że to jest zachowanie niegodne, bez względu na barwy polityczne. Ta sytuacja robi wrażenie pewnej analogii, która mieliśmy na WUM, gdzie wszyscy byli zaskoczeni tym, że w zasadzie to oni byli zaproszeni, że biorą udział w jakiejś akcji promocyjnej. To są takie tłumaczenia z kategorii 5-latka”.

