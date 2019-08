Giewont: Szokująca relacja przewodnika. ,,Latały głazy jak pięść''

Jarek 23.8.19 9:18

Już pisałem. Góry, zwłaszcza wysokie są dla ludzi pokornych!!

Tak: pokornych, jeśli nie to uczą pokory.

Do każdej wyprawy należy się przygotować.



Kiedyś nie było smartfonów, aplikacji i takich tam. Ludzi po górach chodziło znacznie mniej, a Ci co chodzili mieli respekt do gór.



A teraz:

- buty: "adaśki", klapeczki, itp;

- ubiór, hmm;

- jedzenie energetyczne, picie,

- kultura w górach: papierek po batoniku, butelka po napoju - za ciężkie aby znieść;

- kto ma apteczkę? Chyba tylko przewodnicy.

- itp.



Tragedia, ale na własną prośbę.