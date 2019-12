Giertych uderza w abp. Marka Jędraszewskiego

"Słowa mecenasa to komentarz do wypowiedzi arcybiskupa udzielonych TV Republika. W rozmowie z prawicową stacją metropolita krakowski m.in. krytykował postawy ekologiczne ("ekologizm stoi w sprzeczności z nauką KK") oraz środowiska LGBT. Papież Franciszek natomiast jest orędownikiem dopuszczania do Kościoła wszystkich wiernych, bez względu na np. orientację seksualną"-czytamy na portalu naTemat.pl. Redaktor Kamil Rakocza albo celowo manipuluje, albo nie chciało mu się sprawdzić, jak wygląda stosunek Kościoła do osób homoseksualnych. Nie chodzi o "orientację seksualną", ale o to, czy żyjemy w grzechu, jakim jest aktywny homoseksualizm, czy w czystości, To samo dotyczy również np. rozwodników w nowych związkach. Tym samym portal naTemat.pl robi dokładnie to, za co Roman Giertych krytykuje abp. Jędraszewskiego...