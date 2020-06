Giertych straszy Sobonia pozwem za pytanie o prawdę w sprawie możliwego przecieku

JS 1.6.20 14:13

I to jest prawnik ? Człowiek stojący za prawem i sprawiedliwością ? To jest zachowanie gangstera, zbira, któremu mówi się prawdę w oczy a on grozi pobiciem ! Ale dla niego prawda stała się przedmiotem manipulacji, transformacji i z białego zrobi czarne a z czarnego białe. Panie Giertych doszedłeś pan do dna nikczemności. Jeszcze może się pan od niego odbić, bo pod jednym dnem jest kolejne i kolejne dno ohydy, przez którą człowiek upodabnia się do tych potworów, które non-stop na zgubę dusz naszych, po tym świecie krążą.



Króluj nam Chryste w Polsce ! Nie chcemy antychrysta za króla !

Pozdrawiam