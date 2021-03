Giertych pogrążony? Internauci nie owijają w bawełnę: ,,Obrzydliwe. Co za bagno’’

Duże emocje w mediach społecznościowych wywołała publikacja portalu TVP.Info, który ujawnił dziś rozmowy Romana Giertycha z Mariuszem Kozakiem-Zagozdą, administratorem hejterskiego „Soku z Buraka”. Okazuje się, że mecenas stoi za „spontaniczną” akcją „spaceru Donalda Tuska” z 2017 roku. Internauci nie ukrywają oburzenia. ,,Obrzydliwe. Niedobrze się robi Co to za bagno?” – komentują.

Z nagrań opublikowanych przez TVP.Info wynika, że Giertych miał duży wpływ na to, co pojawiało się na wspomnianym profilu. Serwis informuje, że do spotkania Giertycha z Zagozdą doszło w 2017 roku w toalecie jednej z warszawskich galerii. Przez kilka lat ich kontakt miał się utrzymywać przez łączników „Wojciecha” oraz „Sebastiana”. TVP.Info dodaje, że według informacji serwisu chodzi o Wojciecha Wierzejskiego, który administruje stroną Giertycha na Facebooku. „Sebastianem” miałby być Sebastian Jargut, który w KRS widnieje jako prezes zarządu GIERTYCH KANCELARIE SP. Z O. O.

Ujawnione rozmowy komentują użytkownicy Twittera.

- Giertych: Mógłby Pan wrzucić list do Morawieckiego. Pod hasłem naziści chcą zamordować rodzinę Tuska. Ustalili jego adres

- Kozak: Się robi!



Obrzydliwe. Niedobrze się robi Co to za bagno? https://t.co/kqMeFlb14Z #wieszwiecej — Włodzimierz Graff (@w_wgraff) March 27, 2021

Czyli co, Roman Giertych kolporterem hejtu wspólnie z "Sokiem z buraka"?



Tego jeszcze nie grali 🙃 — Marcel Bielecki🇵🇱 (@m_bielecki_) March 27, 2021

Jakby to wszystko poskładać do kupy to okazuje się że Roman Giertych trzęsie całym PO. — PB (@Piotr__Bach) March 27, 2021

W tym nagraniu Giertycha tylko jedno jest fajne. Słowo hejt pada raz, oczywiście wtedy gdy atakowany jest Giertych. Fajne to jest słowo ten hejt. — Marek Bojczenko (@MarekBojczenko) March 27, 2021

