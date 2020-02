Giertych: Izba Dyscyplinarna SN to nie sąd!

Nie wstał też, kiedy sędziowie wchodzili na wokandę i uzasadnił to następująco:

— To, że dziś po raz pierwszy w życiu, od 25 lat jak praktykuję prawo, nie wstałem na przyjście osób ubranych w togi sędziowskie, jest wynikiem tego, że złamano konstytucję i doprowadzono do tego, że panowie uważacie, iż jesteście powołanymi sędziami

— Jak mogliście zgodzić się po tylu latach kariery, żeby dać się sprowadzić roli do instrumentu partii rządzącej, aby dyscyplinować innych kolegów

— Nie każde naruszenie skutkuje możliwością uwzględnienia kasacji. Tu mamy do czynienia z pewnym naruszeniem, które być może powinno zakończyć się upomnieniem dziekańskim, być może powinno być ocenione jako znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu, ale nie jest to tak duże naruszenie, żeby upoważniało nas do podejmowania decyzji na etapie postępowania kasacyjnego.