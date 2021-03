Giertych i ,,Sok z Buraka''. Ujawniono treść rozmów z Kozakiem-Zagozdą

Serwis TVP.Info ujawnił rozmowy Romana Giertycha z Mariuszem Kozakiem-Zagozdą, administratorem hejterskiego „Soku z Buraka”. Okazuje się, ze mecenas stoi za „spontaniczną” akcją „spaceru Donalda Tuska” z 2017 roku.

Z nagrań opublikowanych przez TVP.Info wynika, że Giertych miał duży wpływ na to, co pojawiało się na wspomnianym profilu. Serwis informuje, że do spotkania Giertycha z Zagozdą doszło w 2017 roku w toalecie jednej z warszawskich galerii.

Przez kilka lat ich kontakt miał się utrzymywać przez łączników „Wojciecha” oraz „Sebastiana”. TVP.Info dodaje, że według informacji serwisu chodzi o Wojciecha Wierzejskiego, który administruje stroną Giertycha na Facebooku. „Sebastianem” miałby być Sebastian Jargut, który w KRS widnieje jako prezes zarządu GIERTYCH KANCELARIE SP. Z O. O.

Wśród opublikowanych przez portal rozmów znajduje się także taz 27 czerwca 2017 roku. Miała zostać nagrana o 8:24. Roman Giertych mówi, ze w czwartek 3 sierpnia prokuratura wzywa Donalda Tuska na ul. Rakowiecką. Proponuje Kozakowi-Zagoździe zainicjowanie „spaceru”, który mógłby wypromować Sok. Ten się zgadza. O 11:01 mówi:

„Już się dzieje na soku. Zaraz będzie wspólne wydarzenie na fb, razem ze stronami kodu, racjonalna polska, nie lubię pisu, obywatele rp, prawicowa rp”.

Giertych prosi o to, aby napisy zapraszające były w kolorze biało-czerwonym, ponieważ obecne „wyglądają jak kolory RFN”. Kozak-Zagozda mówi też:

„Jutro ma być sporo ludzi. Bardzo dużo pisze i pyta. Za chwilę startuje kolejna akcja z przypomnieniem. Rano ponownie. Piszą wszystkie strony opozycyjne na facebooku”.

Całość ujawnionych rozmów do odsłuchania poniżej w materiale TVP.Info



dam/TVP.Info,Fronda.pl