Gersdorf ,,torpeduje'' Izbę Dyscyplinarną

Bogo 10.12.19 15:21

Panie Prezydencie ma Pan teraz możliwość po tym wyroku SN postawić przed Trybunał Stanu Gersdorf i tych trzech sędziów. Ten wyrok łamie Konstytucję RP bo tylko Trybunał Konstytucyjny jest władny do takiego orzekania. Ten wyrok jest zamachem na porządek prawny w Polsce, a co za tym idzie jest zdradą stanu.

Jeżeli Pan to zrobi to ma Pan reeleksję w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale trzeba mieć "kojones".

Delegalizacja związku zawodowego bądź partii "Iustitia"