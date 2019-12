Gersdorf donosi na Polskę w Berlinie

Jak podkreśliła Gersdorf, nie jest jej łatwo ani przyjemnie mówić w „obcym choć zaprzyjaźnionym kraju o tym, że źle dzieje się w Polsce”. – Wynika to z oczywistych okoliczności, że od czterech lat w Polsce mamy do czynienia z oczywistym ograniczaniem niezależności sądów i praworządności – powiedziała.

Gersdorf panikowała również, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zwróci się w sprawie orzeczenia do Trybunału Konstytucyjnego, a ten zdecyduje po myśli rządu, będzie to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia pozycji Polski w UE. Jej zdaniem to „pierwszy krok do wyprowadzenia Polski z UE”