Generał kandydatem na prezydenta?

Japa 4.12.19 10:34

No to mamy wysyp kandydatów na Prezydencin i Prezydentów . Najgorsze jest jednak

inna sprawa , nie ilość . Jeśli poprzedni Prezydenci pokazali wcześnie jaką mają wartość i co zrobili dla nas Polaków , o tyle o tych nowych , jeszcze kandydatach ,nie wiemy nić A podziewać możemy się wszystkiego. Od nieba po piekło .Od komunizmu po kapitalizm. Przed wyborami będzie tylko raj , niebo . wolność i radocha.Chociaż ..... Gdybym się zdecydował kandydować , nieba bym w XXI a i dalszych wiekach nie obiecywał Chyba to brukselskie z Timmenmajstrem na czele. .