Gen. Roman Polko: Amerykanie są zirytowani na Berlin

-„I po trzecie, to co Trumpa irytuje, o czym w książce też Boba Woodwarda pisze, to jest taki zwykły czynnik ludzki. Jeżeli politycy krytykują obecność amerykańską w Niemczech, mają problemy z zaakceptowaniem przejazdu przez Niemcy kolumny amerykańskiej, która udaje się na ćwiczenia do Polski, to o co tutaj w tym wszystkim chodzi? To my wam płacimy, funkcjonujemy, zapewniamy wam bezpieczeństwo, a wy nas jeszcze źle traktujecie… I to też jest pewnie kierunek, który każe politykom amerykańskim przynajmniej rozpatrywać warianty tego, żeby pójść w rejon świata, czy funkcjonować tam, gdzie jednak jest większa przychylność, gdzie nie buduje się takiego negatywnego nastawienia, jak to coraz częściej ze strony Niemiec wygląda”.