Gen. Ben Hodges krytykuje żądanie spłat reparacji od Niemiec

Moshe Cvel 22.10.19 12:56

Pan Generał hodges zapomniał o jednym to Niemcy wraz z Rosją napadły na Polskę w sposób skorelowany.

Niemcy odpowiadają za zniszczenia i ludobójstwo Polaków.

Część polaków wyznania mojżeszowego odszkodowania otrzymałą , Israel od Niemiec odszkodowania otrzymał choć powstał DOPIERO W 1948 R. A WIEĆ KIEDY WOJNY JUZ NIE BYŁO OD 3 LAT.

POLSKA 70 LAT PO WOJNIE OD NIEMIEC ŻADNYCH ODSZKODOWAŃ NIE OTRZYMAŁ , LUDNOŚĆ I POTOMKOWIE ZABITUCH NIC NIE OTRZYMALI.



RZĄD POLSKI MA OBOWIĄZEK DOMAGAĆ SIĘ REPARACJI WOJENNYCH W KWOCIE

DOKŁADNIE WYLICZONEJ.

DO TEJ PORY TYLKO NIEMIECCY OSZUŚCI SAMOCHOODOWI Z KONCERNU VV WYDOILI NAIWNYCH KLIENTÓW NA 40 MLD USD.



DOSYĆ NIEMCY MAJĄ ZAPŁACIĆ BO TO JEST NASZE PRAWO A ICH OBOWIĄZEK I PRAWO DO TEGO PRZYMUSI.