Gdzie od dzisiaj znikają obostrzenia?

Od dnia dzisiejszego do szkół do nauki stacjonarnej wracają najmłodsi uczniowie z klas I-III. Poluzowaniu ulegają też obostrzenia w wielu branżach.

W pełni otwarte będą też wszystkie sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych. Gastronomia w galerach handlowych natomiast może funkcjonować jedynie z opcją na wynos lub w dostawie.

Działalność wznawiają również muzea, galerie sztuki i instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą. Nowych regulacji dopuszczają w tych miejscach jednego zwiedzającego 15 m kw. powierzchni.

We wszystkich placówkach handlowych nadal obowiązuje konieczność noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy są zobowiązane do udostępnienia klientom rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji dłoni podczas robienia zakupów.





mp/polsatnews.pl/portal tvp.info